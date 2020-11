Kinderschutzbund St. Ingbert : Kindern in St. Ingbert Weihnachtswünsche erfüllen

Kindern in St. Ingbert Weihnachtswünsche erfüllen

Weihnachts-Wunschbäume werden wieder vom Kinderschutzbund in St. Ingberter Geschäften, hier im vergangenen Jahr bei Friseur Ganster, aufgestellt. Foto: Ute Strullmeier

St. Ingbert Die Geschäftsstelle und die Kinderkleiderkammer des Kinderschutzbundes Ortsverband St. Ingbert bleiben Corona-bedingt geschlossen. Die beliebte Weihnachtswunschzettelaktion wird jedoch stattfinden. Im Friseursalon Ganster (Alte Bahnhofstraße 7) und bei Fashion Companies (Kaiserstraße 96) stehen ab Mitte November Weihnachtsbäume bereit.

Hieran hängen mehr als 350 Wunschzettel mit Wünschen von Kindern und Jugendlichen, die im Laufe der letzten Wochen in der Kinderkleiderkammer des Kinderschutzbundes ausgefüllt wurden. Alle, die diesen Kindern und Jugendlichen ihren Wunsch erfüllen möchten, können an den beiden Weihnachtsbäumen einen Wunschzettel pflücken, das Geschenk kaufen, verpacken und bis zum 12. Dezember dort wieder abgeben, wo der Wunschzettel mitgenommen wurde. Die Päckchen werden Mitte Dezember von den Ehrenamtlichen des Kinderschutzbundes an die Familien verteilt.