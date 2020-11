Die Grünen Saarpfalz : Online-Lesung mit Grünen-Politikerin

St. Ingbert Grünen-Ortsverbände aus Saarbrücken und der Kreisverband Saarpfalz veranstalten am Mittwoch, 11. November, um 19.30 Uhr, in Kooperation mit dem neuen Unverpackt-Laden in St. Ingbert eine „Online-Lesung“ mit der österreichischen Grünen-Politikerin und Autorin Sandra Krautwaschl aus deren Buch „Verschwendungsfreie Zone“.

