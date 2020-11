Autodiebe in St. Ingbert : Diebe klauen in Rohrbach zwei teure Autos

Foto: dpa/Friso Gentsch

Rohrbach Am Montag,orgen (9. November) sind in Rohrbach zwei PKW im Gesamtwert von rund 60000 Euro gestohlen worden. Es handelt sich hierbei um einen grauen Audi A4, der in der Hochstraße geparkt war, sowie um einen schwarzen BMW 740d X-Drive, der in der Detzelstraße abgestellt war.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken