Neue Kita in Rohrbach : Bürgerbeteiligung bei Kita-Neubau soll Stadtrat bei Entscheidung helfen

Neue Kita in Rohrbach

Die Kita in Rohrbach hat bald ausgedient. Foto: Elmar Müller

St. Ingbert Die Bürgerbeteiligung ist seit Ende Oktober abgeschlossen. Jetzt soll der Stadtrat über den Standort entscheiden.

Die Stadtverwaltung St. Ingbert hat eine Bilanz der dritten Bürgerbeteiligung, in diesem Fall zum geplanten Neubau einer Kita in Rohrbach, gezogen. Da im größten St. Ingberter Ortsteil Rohrbach dringend Kindergarten-Plätze benötigt werden, soll schnellstmöglich ein Neubau erfolgen und neue Betreuungsplätze geschaffen werden. Die Bürger waren im Oktober aufgerufen sich aktiv zu beteiligen (wir berichteten). Anhand vier möglicher Standorte konnten Ideen, Anregungen und Kritik bei der Verwaltung eingereicht werden.

Die Beigeordnete Nadine Backes, Ortsvorsteher Roland Weber und der Geschäftsbereichsleiter Stadtentwicklung, Martin Ruck, stellten vier Varianten für den Standort vor. Die Bürgerbeteiligung wurde per Videobotschaft veröffentlicht. Der Aufruf zur Beteiligung erfolgte durch Flyer in den Rohrbacher Geschäften, in den digitalen und analogen Medien und über die städtischen Informationsorgane. Bürger sendeten Briefe und überwiegend E-Mails.