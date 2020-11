Gewalt in der Familie : Kein Anstieg von Kindeswohlgefährdung

Zweibrücken Der Kinderschutzbund warnte zur Lockdown-Zeit, dass familiäre Gewalt möglicherweise zunimmt. Das Jugendamt in Zweibrücken hat in diesem Jahr nicht häufiger überprüfen müssen, ob Kindeswohl gefährdet ist.

Schon kurz nach Beginn des ersten Lockdowns im März dieses Jahres schlug der Kinderschutzbund Alarm. Man müsse das Risiko häuslicher Gewalt stärker in den Blick nehmen. Der Bundesverband des Vereins fürchtete nämlich, dass beengte Wohnverhältnisse, weggefallene Freizeitangebote und die Angst der Eltern vor Jobverlust zwangsläufig zu mehr Kindeswohlgefährdungen führen könnten. So formulierte der Verband es jedenfalls Ende März in einer Presseerklärung. Besonders problematisch sei, dass entsprechende Hilfsangebote in der Zeit von März bis Mai nicht wahrgenommen werden konnten. So war etwa auch die Einrichtung des Kinderschutzbundes in Zweibrücken zur Zeit des Lockdowns geschlossen.