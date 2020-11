Kommentar : Nur Selbstdisziplin verhindert Verlängerung des Lockdowns

Esther Brenner Foto: SZ/Robby Lorenz

An Halloween, einem jahrhundertealten keltischen Brauch, treffen sich die Welten der Toten und der Lebenden. Wie treffend, dass viele am Samstag vor dem Lockdown nicht nur in Saarbrückens Innenstadt noch einmal feierten, als ginge es um ihr Leben.