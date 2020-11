Corona in der Südwestpfalz : 35 neue Corona-Fälle am Wochenende verzeichnet

Südwestpfalz In den vergangenen Tagen hat sich die Region mit den Infektionszahlen damit weiter im roten Bereich aufgehalten.

Zwischen Samstag und Sonntag haben sich im Zuständigkeitsbereich des auch für Zweibrücken zuständigen Gesundheitsamtes in Pirmasens zwölf weitere Corona-Fälle bestätigt. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 67,5 aktuell in der Risikostufe rot ein. Die aktuelle Lage des LUA für den Warn- und Aktionsplan sieht die Stadt Pirmasens (67,1) in rot und Zweibrücken (70,2) in rot. Zwischen Freitag und Samstag wurden 23 neue Fälle gezählt – insgesamt also 35 Fälle am gesamten Wochenende.