Über 1000 Unterschriften gegen geplantes Neubaugebiet oberhalb von Ixheim übergeben : Protest gegen Kirchberg-Projekt wächst

Zweibrücken Über 1000 Unterschriften gegen das geplante Bauprojekt auf dem Kirchberg haben betroffene Anwohner gesammelt und am Mittwoch OB Wosnitza übergeben. Die Bürger sind besorgt über die Pläne – und haben manche offene Frage.

Es gibt sicher schönere Termine für ein Stadtoberhaupt, als Unterschriften gegen ein Projekt entgegenzunehmen, das es selbst befürwortet. Doch Marold Wosnitza (SPD) absolvierte den Termin am Mittwochvormittag souverän. Der Oberbürgermeister nahm aus den Händen einer neuen Bürgerinitiative (BI) einen Stapel Unterschriften entgegen. Bei der Initiative handelt es sich um Anwohner aus Ixheim, die nahe des Kirchbergs wohnen; dort will die Stadt ein Bauprojekt realisieren. Rund 50 Bauplätze sollen entstehen.

Die Bürger besagter Initiative, bestehend vor allem aus Anwohnern der Taubenstraße, die an den Kirchberg angrenzt, sind empört über die Pläne. Sie befürchten, dass das Naturidyll Kirchberg massiven Schaden erleidet und sich das Klima in Ixheim verschlechtert, auch unter dem Gesichtspunkt des Luftaustausches („Kaltluftzufuhr“; wir berichteten mehrfach).

Wosnitza skizzierte die nächsten Schritte des komplexen Verwaltungsverfahrens: „Das Ergebnis der Öffentlichkeitsbeteiligung wird dann im Bauausschuss vorberaten und im Stadtrat abgewogen. Die Ergebnisse der Abwägung gehen dann ins weitere Verfahren und damit in die Weiterentwicklung der Bebauungsplanung ein. Diese Weiterentwicklung wird dann in eine nächste Öffentlichkeits-Beteiligungsrunde gegeben.“

„Welches alte Gutachten?“, fragte Wosnitza. Nun, es solle ein Gutachten aus den 90er Jahren geben, dieses bescheinige dem Kirchberg große Bedeutung als Kaltluftschneise. Der Oberbürgermeister entgegnete mit Blick auf das Stadtrats-Votum: „Wir orientieren uns an neuen Gutachten.“ Tatsächlich habe ein neues Gutachten ergeben, dass das geplante Baugebiet nicht in einer Kaltluftschneise liege.

Der Oberbürgermeister entgegnete: „Das Gutachten hat fünf Kaltluftschneisen in Zweibrücken identifiziert, die der Rat in einer seiner folgenden Sitzungen als schützenswert definiert hat – der Kirchberg zählt nicht dazu.“

Irritationen gab es nach der Unterschriften-Übergabe über einen Eintrag im Bürgerinformations-System der Stadt (auf www.zweibruecken.de). Dort steht, der Stadtrat habe am 30. September entschieden, die Anträge, unverbaubare Kaltluftschneisen im Flächennutzungsplan festzuschreiben, zur weiteren Beratung in den Bauausschuss zu verweisen. Das aber stimmt nicht. In besagter Sitzung wurde einstimmig beschlossen – wie beantragt – solche Schneisen im Flächennutzungsplan festzuschreiben. Das bestätigte auf Merkur-Anfrage auch Antragssteller Norbert Pohlmann (Grünen-Fraktionschef), im Antrag sei von einer Verweisung gar keine Rede gewesen. Auch Merkur und Rheinpfalz hatten entsprechend berichtet. Die Stadtverwaltung antwortete am Mittwoch nicht auf die Merkur-Anfrage, warum dies im Sitzungsprotokoll nun anders steht.