7-Tage-Inzidenz im Regionalverband sinkt leicht : Corona-Fälle im Saarbrücker Gefängnis

Saarbrücken Neben der JVA gibt es auch neue Fälle in zwei Pflegeheimen und fünf Schulen.

Am Sonntag konnten 72 Personen als geheilt aus der Quarantäne entlassen werden. Somit sind aktuell 740 Menschen im Regionalverband mit dem Corona-Virus infiziert – das sind 17 weniger als am Samstag. Davon leben 406 in Saarbrücken, 108 in Völklingen, 50 in Püttlingen 43 in Sulzbach und die übrigen 135 in den sechs weiteren Umland-Kommunen.