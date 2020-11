City SkyLiner in Saarbrücken : Stadt Saarbrücken will Aussichtsturm wegen Corona noch prüfen

81 Meter hoch ist der mobile Aussichtsturm. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Ob der City Skyliner, der 81 Meter hohe Aussichtsturm am Staatstheater, in der nächsten Woche den Betrieb einstellen muss, entscheidet sich erst am Montag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von BeckerBredel

„Wenn wir die Verordnung auf dem Tisch haben, müssen wir sie genau lesen und entscheiden. Erst dann können wir den weiteren Betrieb erlauben oder untersagen“, erklärte Oberbürgermeister Uwe Conrad am Rande der Kontrollen der Gastronomie am Samstagabend. In den sozialen Netzwerken halten viele Menschen den Betrieb des Fahrgeschäfts für einen unangebrachten Luxus in Pandemiezeiten. Der Unternehmer Thomas Schneider beruft sich auf sein Hygienekonzept. Das Interesse an dem Panorama aus der Turmgondel ist unterdessen sehr groß, Samstag bildeten sich Warteschlangen vor dem Turm.