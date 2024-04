Erneut Algen im Sportbecken? Badegäste im Calypso schwimmen durch grünes Wasser

Vor vier Wochen kündigte der Calypso-Betreiber Andreas Schauer an, die im Wasser entstandene Algenart werde mit einem sogenannten „Algizid“ behandelt, es sei in ungefähr zwei Wochen wieder normal. Laut einem Pressesprecher des Regionalverbandes Saarbrücken, dem das Gesundheitsamt untersteht, war der Grund für die ungewöhnliche Wasserverfärbung damals ein „technisches Problem“ an einem der Badewasserkreisläufe. Das habe die Chlorzufuhr beeinträchtigt. Am 27. März erhielt das Amt die Meldung, dass die Ursache behoben sei, sagt der Sprecher auf Anfrage, einen halben Tag später sei das Wasser bereits wieder klarer geworden. Zwei Tage später sei keinerlei Verfärbung mehr „wahrnehmbar“ gewesen, heißt es vonseiten des Gesundheitsamtes weiter. Also warum ist das Wasser jetzt wieder grün?