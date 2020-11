Saarbrücker flippt aus : Betrunkener ohne Führerschein verletzt einen Polizisten

Altenkessel 27-jähriger Saarbrücker flippt auf der Wache aus.

() Die Besatzung eines Streifenwagens der Polizei-Inspektion Völklingen ist in der Nacht zu Sonntag im Saarbrücker Stadtteil Altenkessel in der Gerhardstraße auf ein sehr unsicher geführtes Fahrzeug aufmerksam geworden. Als die Polizisten das Auto stoppen wollten, missachtete der Fahrer zunächst die Anhaltezeichen. Nach einigen hundert Metern hielt er sein Fahrzeug schließlich an.