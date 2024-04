Polizeibericht aus Püttlingen und Riegelsberg Wer wurde von betrunkenem Fahrer gefährdet?

Laut einer Zeugenaussage soll es durch den betrunkenen Fahrer zu mehreren für andere Verkehrsteilnehmer gefährlichen Situationen gekommen sein: Der Kastenwagen sei vom Kreisverkehr Püttlinger Straße (L136) in Püttlingen über die L269 (Umgehungsstraße) bis über die Hixberger Straße in Riegelsberg in Richtung Altenkessel gefahren. Dabei sei der Fahrer, insbesondere auf der Umgehungsstraße (L269) in Richtung Riegelsberg, mehrfach teilweise auf die Gegenfahrbahn geraten. Hierbei habe mindestens ein entgegenkommendes Fahrzeug abbremsen und ausweichen müssen. Im Einmündungsbereich Hixberger- und Altenkessler Straße habe der Fahrer zudem die Vorfahrt missachtet und sei dann in die Altenkessler Straße in Richtung Altenkessel eingebogen. Dabei soll es wiederum fast zu einem Verkehrsunfall gekommen sein.