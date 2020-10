Corona-Pandemie im Landkreis Saarlouis : Neue Corona-Fälle in Schulen und einer Kita im Kreis Saarlouis

Neue Corona-Fälle in Schulen und einer Kita im Kreis Saarlouis

Kreis Saarlouis Der Landkreis Saarlouis hat am Freitag neue Corona-Fälle in sieben Bildungseinrichtungen gemeldet. Betroffen sind:

Kita St. Raphael in Bous: ein positiver Corona-Fall, die Kita ist geschlossen. Die Quarantäne ist bis 10. November veranlasst, die Betroffenen werden am Dienstag getestet.

Grundschule Im Alten Kloster in Fraulautern: ein positiver Corona-Fall, die Quarantäne ist bis 10. November veranlasst, die Testungen finden am Montag statt.

Nikolaus-Groß-Schule in Lebach: zwei positive Fälle. Die Kontaktpersonen werden am Montag getestet. Die Quarantäne wurde in Abhängigkeit vom letzten Kontakt bis 9., 10. und 11. November ausgesprochen.