Rasante Ausbreitung : Neue Corona-Fälle in Pflegeheimen, Kitas und Schulen im Regionalverband

Regionalverband An diesem Freitag gab es erneut Rekord-Infektionszahlen. Hunderte Kinder und Jugendliche müssen in Quarantäne. Der Überblick.

Bereits am Montag meldete das Gesundheitsamt einzelne Corona-Fälle in fünf Pflegeheimen. In einem Heim wurden zwei Bewohner, in zwei weiteren Heimen je ein Bewohner und in zwei anderen Einrichtungen zwei Mitarbeiter positiv getestet. Inzwischen wurden sämtliche Bewohner (Weber zufolge etwa 500 Personen) sowie Mitarbeiter getestet. Bis auf eine Ausnahme seien all diese Tests negativ ausgefallen. Allerdings wurden am Freitag einzelne Corona-Fälle aus fünf weiteren Pflegeheimen bekanntgegeben. Auch hier, so Weber, seien Massentests angeordnet worden. In einem Heim, in dem ein Mitarbeiter sowie zwei Bewohner positiv getestet worden waren, fielen alle Tests negativ aus. Die Ergebnisse der übrigen vier Heime, in denen jeweils eine Corona-Infektion auftrat (drei Bewohner, ein Mitarbeiter), standen bis Redaktionsschluss noch aus.