Das Jahr 2020 fällt für das Zweibrücker Hallenbad wegen der Corona-Krise ziemlich ins Wasser : Badeparadies ab Montag wieder geschlossen

Zweibrücken Grund ist der einmonatige Corona-Lockdown. Zuletzt kamen täglich rund 200 Besucher.

Das Badeparadies war erst am 19. Oktober wieder geöffnet worden. Seitdem kamen täglich im Schnitt 177 Besucher ins Hallenbad und 20 in den Sauna-Bereich, berichtete der Stadtwerke-Chef am späten Donnerstagnachmittag. Das Hallenbad kann seitdem in täglich zwei Schichten von jeweils 130 Menschen besucht werden (in der Sauna 50), um genug Abstand halten zu können. An diese Kapazitätsgrenzen sei man nur selten gestoßen.