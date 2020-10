Mutmaßliches Online-Profil eines Ordnungshüters der Stadt Zweibrücken weckt Zweifel an Verfassungstreue : Stadt-Mitarbeiter der Volksverhetzung angeklagt

Zweibrücken Nach Merkur-Recherchen hat der Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamts 2016 auch einen Beitrag geteilt, der zum Straßenkampf gegen die Regierung aufruft – außerdem eine offen rassistische Karikatur. Die Stadt will sich dazu auf Merkur-Anfrage nicht äußern: Sie verweist auf das laufende Verfahren und Datenschutz.

Lediglich auf eine von acht Merkur-Fragen – ob und wie bei Einstellungen für den Dienst bei der Stadtverwaltung geprüft wird, ob die Kandidaten auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen – beantwortete die Stadt: „Bei Einstellungen von Mitarbeitern in den Dienst der Stadtverwaltung wird in allen Fällen die Vorlage von polizeilichen Führungszeugnissen verlangt. Desweiteren erfolgt eine Belehrung der Mitarbeiter über ihre Pflicht zur Verfassungstreue. Außerdem sind Mitarbeiter verpflichtet eine Erklärung abzugeben, aus der sich ergibt, dass kein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren, kein gerichtliches Strafverfahren und kein Disziplinarverfahren gegen sie anhängig ist. Darüber hinaus müssen sich die Mitarbeiter schriftlich verpflichten, die geltenden Gesetze des Strafgesetzbuches einzuhalten. In sensiblen Beschäftigungsbereichen werden darüber hinaus erweiterte polizeiliche Führungszeugnisse nach § 30 a Bundeszentralregistergesetz verlangt.“ (Dieser Paragraph verlangt ein „erweitertes Führungszeugnis“ vor allem für mit Minderjährigen Arbeitende.)

Dem Merkur liegt (aus anderer Quelle) ein Screenshot offensichtlich dieses Beitrags vor. Darin hat der nun Angeklagte eine angebliche „Aktuelle Reisewarnung“ geteilt. Dass es sich dabei trotz Bundes-Adler und Deutschland-Flagge um (rassistische) Satire handelt, ist allerdings schnell an zwei offensichtlich bewussten Schreibfehlern zu erkennen: „Das Ausfertige Amt warnt vor Reisen in die Buntesrepublik Deutschland.“ Ernster wirkt die Begründung: „Männer, Frauen und Kinder begeben sich bei Einreise in akute Lebensgefahr. Schwerste Straftaten wie Vergewaltigungen und Abschlachtungen durch illegale Einwanderer sind an der Tagesordnung.“

Auch von den Facebook-Aktivitäten des Mannes hat unsere Zeitung einzelne weitere Screenshots recherchiert, die an seiner Treue zum derzeitigen politischen System in Deutschland zweifeln lassen. So hat er einen in an Nazi-Ästhetik erinnernder Schriftart gestalteten Beitrag der rechtsextremen Facebook-Gruppe „Unsere Heimat Deutschland“ geteilt, in denen es heißt: „Es gab mal eine Zeit in unserem Heimatland wo kleine Kinder, Frauen und ältere Herrschaften, eigentlich alle, zu jeder Tageszeit bedenkenlos und überall umherlaufen konnten. Weil Anstand und Ordnung selbstverständlich waren.“ Dies sei „die Zeit vor der kulturfremden Massenimmigration ins deutsche Asyl-Paradies und Weltsozialamt gewesen“.