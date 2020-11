Lionsclub St. Ingbert : Lions-Club spendet 3000 Euro an die Malteser

Oliver Adam bei der Spendenübergabe an Sabine Grimm vom Malteser Hilfsdienst in St. Ingbert. Foto: Sara Oran

St. Ingbert Der Lions-Club St. Ingbert hat eine 3000-Euro-Spende an den Malteser Hilfsdienst in St. Ingbert überreicht. Mit dem Geld will der Club das vielfältige soziale Engagement der Hilfsorganisation unterstützen, das derzeit allerdings wegen der Corona-Situation ebenfalls fast völlig auf Eis liegt.