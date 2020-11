Eine musikalische Überraschung in St. Ingbert : Musik bringt etwas Freude in einer tristen Zeit

Sängerin Angelina Mueller und Gitarrist Nick Rendell unterhielten ihr Publikum am späten Sonntagnachmittag in der St. Ingberter Fußgängerzone. Foto: Michèle Hartmann

St. Ingbert Angelina Mueller und Nick Rendell haben am Sonntagnachmittag mit ihren Liedern Passanten in der St. Ingberter Fußgängerzone unterhalten.

Was ist das? Die Ohren schenken plötzlich ihre ungeteilte Aufmerksamkeit diesen gerade heraufziehenden Klängen. „Jolene, Jolene, Jolene, Joleeen“. Musik am Sonntag? Hatten wir auch noch nicht. Jedenfalls keine konservierte, sondern eine auf der Straße – mit Herz und von Hand gemacht. Die Büro-Fensterscheibe eine Etage höher ist schnell geöffnet. Und das Auge geschwind nach unten gerichtet. Da steht es, das Duo, das gerade jetzt, bei Dämmerung und gleich einbrechender Dunkelheit ein immer größer werdendes Publikum in seinen Bann zieht. Mit Leidenschaft und musikalischer Inbrunst im Glanz der illuminierten Schaufenster singen er und sie gegen das drohende Unwetter an.

Wir gehen mal hin und machen uns bekannt. Geldscheine und Münzen liegen schon ein paar im Gitarrenkasten, und im Laufe des Gesprächs mit unserer Zeitung kommt noch ein bisschen mehr zusammen. Ein Kind, vielleicht sieben Jahre alt, lichtet andächtig ab, was es da sieht. Und Jungs auf ihren Mountainbikes unterbrechen ihre Fahrt, sie bleiben stehen und hören schweigend zu. Wie viele andere Menschen auch, die einen der letzten warmen Tage zum Bummel durch die St. Ingberter Fußgängerzone nutzen. Wenngleich die Gastronomie die Lokale traurigerweise geschlossen halten musste und muss.

Die schmale, hübsche Frau, aus der erstaunlich gewaltige Töne kommen, ist 30 Jahre alt, kommt aus St. Wendel, heißt Angelina Mueller und ist, wenn sie nicht gerade gesanglich unterwegs ist, als Kauffrau tätig. Und er, der Gitarrist, der sie begleitet, ist 32 Jahre alt, heißt Nick Rendell, kommt aus Saarbrücken und ist Pfleger auf dem Sonnenberg. In St. Ingbert, da haben sie nicht das erste Mal gastiert, erzählt das freundliche Paar, das seit genau einem Jahr gemeinsam auftritt. Und getreu ihrer Duo-Devise „First Wedding“ gern auf Hochzeiten spielt, aber auch andere Feierlichkeiten wie Geburtstage oder Taufen musikalisch bereichert. Naja, in normalen Zeiten, die uns hoffentlich bald wieder ereilen. Und welches Genre bedienen sie? „Alles, was Gänsehaut-Feeling verursacht“, sagt Angelina Mueller, und er bekräftigt dies.

Wir verabschieden uns und hören bei geöffnetem Fenster im Büro noch eine Weile zu, bis die letzten Töne verklingen, die beiden jungen Leute ihr Equipment unter den Arm klemmen und die Stadt verlassen. Wie das begeisterte Publikum, dem die spontane sonntägliche Unterhaltung sichtlich gutgetan hat. Denn unerwartet waberte durch die Kunst der beiden Interpreten eine zauberhafte Atmosphäre durch die Fußgängerzone. „Wie soll ein Mensch das ertragen“ – auch das sangen beide mit aller zur Verfügung stehenden Tragik das unter die Haut gehende Lied des Liedermachers Philipp Poisel. Ertragen kann der Mensch so vieles, weil er hofft. Hofft, dass schnell wieder alles schöner und besser wird. Und nun wird es allmählich winterlich, verschwunden sind all diejenigen Musikanten, die uns, vor allem in Frühling und Sommer, auf der Straße, speziell hier in der St. Ingberter Kauf- und Schlendermeile, unterhalten haben. Mal sehr gelungen, mal schaurig schräg mit gepeinigten Geigen und Quetschkommoden – es war mal wieder alles dabei, was auf Notenblätter passt. Von „Rosamunde“ bis „Spanish Eyes“.