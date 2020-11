Feuerwehr St. Ingbert : St. Ingberter Feuerwehrleute gründen Förderverein

St. Ingbert Seine Ziele sind vor allem die Förderung der Kameradschaft und die Werbung von Nachwuchs und Mitgliedern.

(red) Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr des Stadtteils St. Ingbert-Mitte haben einen Förderverein gegründet. Er ist inzwischen bereits beim Amtsgericht St. Ingbert eingetragen und als gemeinnützig anerkannt. Der Vorstand setzt sich zusammen aus Mitgliedern der aktiven Wehr und der Löschbezirksführung, die Kraft Amtes Mitglied im neuen Vorstand ist. In der Gründungsversammlung wurden Florian Jung zum Vorsitzenden und Peter Dörr zum Stellvertreter gewählt. Die Kassenangelegenheiten und Finanzen übernimmt Markus Zintel. Für die Organisation und Schriftführung ist Jonas Jung verantwortlich. Der Vorstand wird durch zwei Beisitzer.

Die Ziele des neu gegründeten Vereins sind vor allem die Förderung der Kameradschaft im Löschbezirk St. Ingbert-Mitte. Zu dieser Kameradschaft zählt die Einsatzabteilung, die an 365 Tagen 24 Stunden ehrenamtlich Dienst für die St. Ingberter Bevölkerung leistet, die Alters- und Ehrenabteilung sowie die Zukunft der Wehr, die Jugendfeuerwehr. Die Pflege von Partnerschaften zu den anderen Wehren soll unterstützt werden. Ebenso dient der Förderverein zukünftig als soziales Netz für Feuerwehrkameraden, die unverschuldet in Not geraten sind.