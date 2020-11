Kleine Panne : Weihnachtsbeleuchtung in St. Ingbert brennt schon

Die Weihnachtsbeleuchtung erstrahlt dieses Jahr früher. Foto: Dominik Dix

St. Ingbert Die Stadtverwaltung in St. Ingbert gönnt den Bürgern ein paar Tage länger Weihnachtsbeleuchtung in der Fußgängerzone und in den Ortsteilen. Das geht auf eine kleine Panne zurück.

Normalerweise wird die Weihnachtsbeleuchtung in der Fußgängerzone von St. Ingbert und in den fünf Ortsteilen erst nach dem Totensonntag eingeschaltet, dieses Jahr also am 22. November. Doch eine kleine Panne hat dafür gesorgt, dass die Lichter in diesem Jahr früher erstrahlen. Denn die Firma, die für die Installation verantwortlich ist, hat nach Angaben der Stadtverwaltung eine Zeitschaltuhr verbaut – und diese direkt an das Stromnetz angeschlossen.

Weihnachtsbeleuchtung St. Ingbert Fußgängerzone Foto: Dominik Dix