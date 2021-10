Bliesgau-Lammwoche : Landschaftspflege und gutes Essen

Schäfchen in der Biosphäre Bliesgau geben der Landschaft einen romantischen und zeitlosen Aspekt. Foto: Christine Maack

Saarpfalz-Kreis Vom 9. bis 17. Oktober gibt es wieder die beliebte Bliesgau-Lammwoche. Im Vordergrund steht aber nicht nur das Essen bei Spitzenköchen, sondern die Landschaftspflege, die mit Hilfe von Schafherden betrieben wird.

Für einen Vegetarier ist die Bliesgau-Lammwoche natürlich kein Termin, den man sich im Kalender anstreichen müsste. Dennoch: Tiere schlachten ist seit Anbeginn der Menschheit eine Kulturtechnik, die anfangs der reinen Ernährung, in Wohlstandsgesellschaften auch dem Genuss dient.

Doch wie immer man dazu steht – wichtig ist, wie man mit den Tieren umgeht, die man schlachtet. Und da, so betont Holger Gettmann vom Verein Bliesgau Kultur, werden strikte Regeln befolgt, die dem Tier den größtmöglichen Respekt entgegenbringen.

Das ist zum einen der Aspekt der Landschaftspflege. Für die Erhaltung der vielfältigen Kulturlandschaft des Biosphärenreservates seien beweidete Flächen wichtig, denn sie bildeten mehr Humus, und Humus binde CO₂. In einem Umfeld, in dem Orchideen gedeihen und noch seltene Schmetterlingsarten zu finden seien, habe auch das Schaf seinen Platz.

Das Merino-Landschaf, das im Bliesgau vorwiegend gezüchtet wird, überzeuge mit der Qualität seines besonderen Fleisches, so Gettmann. Die Vermarktung sorge für eine Erhaltung und weitere Züchtung der Rasse. Von den Schafen profitiere die Biosphärenregion, denn „die natürliche Ernährung der Schafe durch Abweiden ungedüngter Wiesen mit bis zu 40 verschiedenen Gräsern und Kräutern trägt zur Erhaltung des Landschaftsbildes bei“. Und noch eine Bedingung gibt es für die Bliesgau-Lammwoche: Die Tiere werden von den Köchen komplett (von der Nase bis zum Schwanz) verarbeitet. Es werden nicht nur die „Edelteile“ verwendet.

In dem Dreieck Mensch-Schaf und Biosphäre sei eine Erfolgsgeschichte entstanden, „die Klimaschutz und Kochkunst in eindrucksvoller Weise zusammenführt“, so Gettmann weiter. „Denn zur Erhaltung unseres Klimas brauchen wir auch unbehandelte Weiden. Sie können mehr CO₂ als Wälder binden und die Artenvielfalt erhalten.“ Dass der Bliesgau auf seine Vielfalt stolz sein könne, hängt auch mit der einzigartigen Mischung der Kulturlandschaft zusammen.