Ehrenamtliches Engagement in Homburg : 60 Grünpaten verschönern in Homburg das Stadtbild

Lena Todorović und Jens Schmitt mit ihrem Dackel Bruno vor ihrer Patenfläche in der Karlsbergstraße. Foto: Jürgen Kruthoff/Stadt Homburg

Homburg In Homburg gibt es einen hohen Anteil an Wald- und Grünflächen. Da ist der Pflegeaufwand für die Stadt in diesem Bereich durchaus hoch. Glücklicherweise kümmert sich in Homburg aber eine Reihe von Menschen ehrenamtlich um städtische Blumenkübel, Blumenbeete sowie Teile von Grünanlagen.

Damit tragen diese Menschen zu einem schönen Stadtbild bei und entlasten die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Unterhaltung dieser Flächen.

Zurzeit sind in Homburg rund 60 Grünpatinnen und -paten aktiv, in der Mehrzahl handelt es sich um Privatpersonen, es gibt aber auch einige Vereine sowie Firmen, die als Grünpaten agieren, heißt es vonseiten der Stadt. Zu den jüngsten Grünpaten, in jedem Fall in Bezug auf die Dauer ihrer Zugehörigkeit, zählen Lena Todorović und Jens Schmitt. Sie leben seit einiger Zeit in der Karlsbergstraße, wo Lena Todorović auch ein Goldschmiedeatelier betreibt. Kurz nachdem sie sich dort angesiedelt haben, haben sie sich mit der Stadt in Verbindung gesetzt, um eine kleine Pflanzinsel vor ihrem Haus als Grünpaten zu übernehmen. Seitdem sieht die kleine Grün- und Blühfläche stets farbenfroh und gepflegt aus. Alles in allem werte dieses Engagement die Karlsbergstraße optisch auf, heißt es.

Grünpatenschaften wie diese sind jedenfalls für die Verantwortlichen im Rathaus schöne Beispiele, die hoffentlich zur Nachahmung anregten. Die Abteilung Umwelt und Grünflächen im Rathaus könne behilflich sein und halte in der Regel auch gute Tipps bereit, welche Pflanzen an welchen Standorten gut gedeihen.

Als kleines Dankeschön für ihren ehrenamtlichen Einsatz werden die Grünpaten in der Regel einmal im Jahr zu einem kleinen Empfang eingeladen und erhalten ein Anerkennungsgeschenk. Auch die in Homburg benötigte sogenannte Flatratekarte zur Abgabe des Grünguts können die Grünpatinnen und Grünpaten kostenlos beziehen. Der Empfang musste allerdings jetzt zweimal ausfallen.