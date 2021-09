Durchsuchungen auch im Saarland : Karlsberg-Konzern soll um Millionen betrogen worden sein

Heute wurden Räume in vier Bundesländern durchsucht, auch in Homburg wurde Beweismaterial sichergestellt.

Homburg/Kaiserslautern (ust) Großeinsatz für Polizei und Steuerfahndung und mehrere Staatsanwälte auch in Homburg bei der Karlsberg-Brauerei: Heute Morgen, Dienstag, 28. September, wurden etwa 20 Geschäfts- und Privaträume in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im hessischen Wetteraukreis und in nordrhein-westfälischen Eschweiler durchsucht.