Ärger in Homburg : Querdenker-Versammlung von Polizei aufgelöst

Symbolfoto: Frank Rumpenhorst/dpa Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Homburg Die Polizei musste am Sonntag in der Homburger Innenstadt eingreifen. Am späten Vormittag kam es dort zu einer größeren Ansammlung von Personen, die zuvor nicht bei der zuständigen Behörde angemeldet wurde.