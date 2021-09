Durchsuchungen auch im Saarland : Beschuldigte sollen Karlsberg-Konzern um Millionen betrogen haben

Saarbrücken/Homburg Gewerbsmäßiger Betrug und falsch deklarierte Rechnungen: Beschuldigte sollen die Karlsberg-Brauerei mit Sitz in Homburg schwer geschädigt haben. Es geht um einen Schaden in Millionen-Höhe.

Rund 100 Einsatzkräfte von Polizei und Steuerfahndung sowie mehrere Staatsanwälte haben am Dienstag (28. September) in einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern (Zentralstelle für Wirtschaftsstrafsachen) rund 20 Geschäfts- und Privaträume in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im hessischen Wetteraukreis und in Eschweiler (NRW) durchsucht.

Demnach besteht der Verdacht, dass mehrere Beschuldigte dem Unternehmen gegenüber über Jahre (seit 2012) Transportleistungen unter Verwendung falsch deklarierter Rechnungen abgerechnet haben, die tatsächlich überhaupt nicht oder in wesentlich geringerem Umfang stattfanden, und dadurch den Konzern erheblich schädigten. Deshalb wurde auch am Sitz des geschädigten Tochterunternehmens in Lauterecken und am Sitz des geschädigten Karlsberg-Konzerns in Homburg nach Beweismitteln gesucht.