Vandalismus in Erbach : Frontscheiben an vier Autos eingetreten

Ein Unbekannter hat in Erbach Windschutzscheiben eingetreten. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Erbach Zerstörungswut in Erbach: Ein Unbekannter hat am Montagabend, 11. Januar, vier in der Lappentascher Straße geparkte Fahrzeugen beschädigt, indem er die Windschutzscheiben eingetreten beziehungsweise eingeschlagen habe, teilt die Polizei mit.

Diese grenzt den Tatzeitraum auf zwischen 18.40 und 19.10 Uhr ein. Der entstandene Sachschaden liege bei mehreren tausend Euro. Nun werden Zeugen gesucht.