Weihnachtsaktion : Weihnachtswundertüten für Kinder gibt es beim Kinderzentrum Erbach

Homburg Das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Homburg hat in Zusammenarbeit mit dem Caritas-Kinderzentrum Erbach ein bekanntes Projekt aus dem Frühjahr neu aufleben lassen.

Ab sofort werden „Weihnachtswundertüten“ an Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren ausgegeben. Neben Büchern, Rezepten, Spielen und Süßigkeiten finden sich noch viele weitere kleine Überraschungen in den Wundertüten. Das Projekt richtet sich vor allem an bedürftige Kinder, aber auch an Familien und Kinder, bei denen die Weihnachtsgeschenke dieses Jahr durch die Corona-Pandemie etwas kleiner ausfallen müssen. Bei Interesse können die Wundertüten bis zum 23. Dezember am Kinderzentrum in Erbach (Charlottenburgerstraße 32) kontaktlos abgeholt werden, die Uhrzeiten werden tagesaktuell auf der Facebook-Seite des Caritas-Kinderzentrums Homburg veröffentlicht.