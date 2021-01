Wintereinbruch : Viele Unfälle auf schneeglatten Straßen im Saarpfalz-Kreis

Die Straßen in der Region waren am Morgen noch verschneit. Das sorgte für Probleme im Berufsverkehr. Foto: Peter Neuheisel

Homburg/Bexbach/Kirkel Starker Schneefall hat am Dienstagmorgen für große Probleme auf den Straßen in Homburg, Bexbach und Kirkel gesorgt. Bis gegen 9 Uhr zählte die Polizei bereits um die zehn bis zwölf Unfälle im Saarpfalz-Kreis, teilte diese mit.

Bereits am frühen Morgen gegen 5 Uhr habe es zu schneien begonnen, dementsprechend schneeglatt waren die Straßen in der Region bis in die Innenstädte.

Im Berufsverkehr kamen die Autofahrer oft nur im Schritttempo voran: Auch große Straßen wie die Erbach-Umgehung, die Richard-Wagner-Straße waren da noch weitgehend schneebedeckt.

Ab kurz vor sechs Uhr sei man mit den Räum- und Streufahrzeugen unterwegs gewesen, sagte Jens Motsch vom Homburger Baubetriebshof. Er rechnete am Morgen damit, dass es noch bis zum späten Vormittag dauern könnte, bis man die Hauptachsen freibekomme. Der Schneefall sei ziemlich intensiv. Es gebe zum Teil auch Meldungen über quer stehende Lkw, etwa am Schwarzenbacher Stich. Dass es keinen regulären Kita- und Schulbetrieb gebe, habe sich dabei positiv ausgewirkt: Es sei doch etwas weniger Betrieb gewesen sei, so Motsch.