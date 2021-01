Wachskerzen führen zu Wohnungsbrand in Homburg : Zwei Frauen schwer verletzt aus Flammen geborgen

Homburg Die beiden Frauen erlitten Verbrennungen, eine von ihnen wurde lebensgefährlich verletzt.

Zwei ältere Frauen wurden am Montagabend bei einem Brand in einer Wohnung in der Homburger Vorstadt schwer beziehungsweise lebensgefährlich verletzt. Gegen 21 Uhr brach das Feuer im Untergeschoss eines dreigeschossigen Wohnhauses in der Lerchenstraße aus. Zum Brandzeitpunkt befanden sich die beiden Hausbewohnerinnen (76 und 90 Jahre alt) in der Wohnung.