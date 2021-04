Täter flüchteten : Unbekannte sprengen Geldautomat in der Homburger Innenstadt

Foto: BeckerBredel 7 Bilder Geldautomat in Homburg gesprengt

In der Nacht auf Gründonnerstag haben Unbekannte in einer Bank in Homburg einen Geldautomaten gesprengt.

Nach Angaben der Polizei wurde der Geldautomat in der Homburger Innenstadt gegen 2.40 Uhr gesprengt. Die Beamten wurden zeitnah alarmiert und waren so schnell vor Ort, dass sie die flüchtenden Täter noch kurze Zeit verfolgen konnten.

Die Täter waren in einem dunklen, vermutlich schwarzen Fahrzeug - eventuell ein SUV oder Kombi - unterwegs. Sie flüchteten mit sehr hoher Geschwindigkeit und in rücksichtsloser Fahrweise über die A6. Die Polizei konnte das Auto noch verfolgen, verlor dann aber den Sichtkontakt. Im Auto waren mutmaßlich vier dunkel gekleidete Personen.

Der Geldautomat wurde vollständig zerstört. Dabei entstand laut Polizei ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Die Schadenshöhe am Gebäude ist derzeit noch nicht beziffert. Auch die Höhe des Diebesguts ist momentan noch unklar. Das Dezernat für Eigentumskriminalität hat die Ermittlungen aufgenommen.