Wahlkreis 299 mit Neunkirchen und Spiesen-Elversberg : Limbacher strebt Bundestagsmandat an

Homburg/Kreis Neunkirchen Geht es nach dem Vorstand der SPD Saarpfalz, dann wird der 31-jährige Politiker zum zweiten Mal nach 2017 kandidieren. Die endgültige Nominierung steht aber noch aus.

Esra Limbacher ist in Limbach geboren und auch in der Gemeinde Kirkel aufgewachsen. Nach dem Abitur studierte er Jura an der Universität des Saarlandes und in England, Schwerpunkt deutsches und internationalen Steuerrecht. Sein zweites juristisches Staatsexamen legte er im Oberlandesgerichts-Bezirk Zweibrücken ab. Beruflich durchlief Limbacher Stationen in deutschen und internationalen Kanzleien, sammelte praktische Erfahrung im Steuer- und Zivilrecht. Derzeit ist er Referent im höheren Dienst der saarländischen Landesverwaltung. Als Jurist innerhalb der „Taskforce Grenzgänger“ erarbeitete er juristische und administrative Lösungen für Grundsatz-Probleme von Grenzgängern und Unternehmen, die Grenzgänger beschäftigen. Er ist Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion im Saarpfalz-Kreis. Außerdem steht er an der Spitze des SPD-Ortsvereins Homburg-Mitte.

Zu seinem Ziel, für den so genannten Wahlkreis Homburg in den Bundestag einzuziehen, sagt er: „Wir leben in turbulenten Zeiten mit großen Herausforderungen in vielen Lebensbereichen: Die Corona-Pandemie, die Krise unserer Industrie, eine Bedrohung tausender Arbeitsplätze vor Ort. Der Klimawandel fordert, unser gewohntes Leben zu überdenken. Alles Probleme, die keine Neuigkeiten sind. Wir müssen unser öffentliches Gesundheitssystem verteidigen und endlich richtig in die Pflege investieren, den Klimawandel wirklich ernst nehmen und konsequent handeln, die Entwicklung und Produktion von neuen Technologien hier vor Ort fördern, die Jobs in der Industrie erhalten.“ Entscheidend sei dies für die Region mit Städten wie Homburg, Neunkirchen oder St. Ingbert. „Wir brauchen genau hier eine starke und wahrnehmbare Vertretung unserer Interessen in Berlin. Weniger Ankündigungen und Parteipolitik, mehr handeln.“