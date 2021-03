Osterregeln für Grünschnittabgabe : Staus vor der Grüngutabgabe

Homburg Am Homburger Zunderbaum hat es lange Wartezeiten gegeben. Am Donnerstag kann man auch den Platz in Beeden nutzen, um Grünschnitt abzugeben. Über Ostern ist alles zu.

Der Frühling ist da und viele Homburger wollen ihren Garten „fit“ machen. In den vergangenen Tagen kam es daher bereits auf dem Weg zum Grünschnittplatz am Zunderbaum zu langen Staus und Wartezeiten. Das teilt die Stadt Homburg mit, die auch darauf hinweist, dass es zusätzlich möglich ist, am Donnerstag vor Ostern, 1. April, den Platz an der Neuen Industriestraße in Beeden anzufahren. Über die Osterfeiertage und am Karsamstag, 3. April, bleibt das EVS-Wertstoffzentrum am Zunderbaum geschlossen. Auch machen an dem Tag alle Grüngut-Annahmestellen in der Stadt eine Pause. So stehen weder der Platz in der Neuen Industriestraße oder die Firma Jakoby noch die Container in den Stadtteilen zur Verfügung. Nach Ostern soll es dann wieder normal weitergehen, dann gelten diese Öffnungszeiten: Kirrberg, Container Waldparkplatz verlängerte Eckstraße: Samstag von 9 bis 15 Uhr, Einöd, Container am Sportplatz, Samstag von 9 bis 15 Uhr, Jägersburg, Container Parkplatz Höcher Straße, Samstag von 9 bis 15 Uhr, Firma Jakoby, Michelinstraße, Freitag von 15 bis 18 Uhr und Samstag von 9 bis 15 Uhr, Sammelplatz Neue Industriestraße:Montag von 9 bis 15.30 Uhr, Dienstag von 9 bis 15.30 Uhr, Donnerstag von 9 bis 15.30 Uhr, Samstag von 9 bis 15.30 Uhr.