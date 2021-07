Kreuzung Robert-Bosch-Straße/Richard-Wagner-Straße in Homburg : Auto durch Kollision gegen Verkehrsschild geschleudert

Homburg Am Montag, 19. Juli, sind um 8.54 Uhr auf der Kreuzung L 119/L 118 schwer zusammengekracht. Laut Polizei bog ein Ford Fiesta mit Homburger-Kreiskennzeichen von der Robert-Bosch-Straße (L 118) nach rechts auf die Richard-Wagner-Straße (L 119) ein und kollidierte mit einem die Richard-Wagner-Straße aus Bruchhof kommend befahrenden Toyota Yaris mit St. Wendeler-Kreiskennzeichen.

Der Ford Fiesta wurde dabei nach rechts gegen ein Verkehrsschild geschleudert und kam dort in Unfallendstellung. An beiden Fahrzeugen sowie dem Verkehrsschild entstand Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg, Tel. (0 68 41) 10 60 in Verbindung zu setzen, da derzeit unklar ist, welches Fahrzeug Grünlicht an der Ampel hatte.