Schwerer Verkehrsunfall auf der L 118 : Pedelec-Fahrer (88) lebensbedrohlich bei Unfall verletzt

Homburg Ein 88-jähriger Pedelecfahrer aus Homburg wurde am Samstag bei einem Unfall in Homburg lebensbedrohlich verletzt.

Am Samstag, 17 Juli, ist gegen 16.40 Uhr 88-jähriger Pedelecfahrer aus Homburg auf der Kreuzung der L 118 und der Straße Vogelbacher Weg schwer verletzt worden. Laut Polizei überquerte er die dreispurige Fahrbahn der Kreuzung in Richtung der Straße Vogelbacher Weg und kollidierte mit einer von der linken Seite kommenden, 51-jährigen Pkw-Fahrerin aus Zweibrücken. Der Pedelecfahrer wurde durch den Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt und in die Uni-Klinik in Homburg eingeliefert. Die Insassen in dem Pkw blieben unverletzt. An dem Pkw entstand hoher Sachschaden. Von mehreren Passanten wurde bei dem Verletzten Erste Hilfe geleistet. Bei der Unfallaufnahme musste der Verkehr für ca. 1,5 Stunden durch die Polizei geregelt werden.