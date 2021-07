Abfrage läuft : Nun geht es um den neuen Termin der Ratssitzung

Ziemlich viel Platz gab's am Donnerstagabend im Saalbau. Die Stadtratssitzung wurde vertagt, da die Fraktion der Linken wegen Corona-Quarantäne daran nicht teilnehmen konnte. Foto: Ulrike Stumm

Homburg Eine Stadtratssitzung gab es am Donnerstagabend in Homburg nicht, die wurde vertagt. Beantragt hatte dies die Fraktion der Linken, da sie sich nach einer Covid-19-Erkrankung in Quarantäne befindet und daher alle vier Mitglieder nicht dabei sein konnten .

Es war am Ende eine deutliche Entscheidung für eine Verschiebung: 30 Stimmen von CDU, Grünen, AFD und einem Abweichler aus dem SPD-Lager dafür, 15 dagegen aus den Reihen der FDP, SPD und der FWG.

Dem ging allerdings eine teils ziemlich heftige Debatte voraus.

Die Grünen und die CDU sprachen sich klar dafür aus, sich solidarisch zu zeigen und die Sitzung zu verschieben. Wilfried Bohn (SPD) und Jörg Kühn (FDP) sahen dies kritisch. Man solle nicht den ganzen Rat in Haftung nehmen „wegen einer Ansteckung bei einer privaten Feier in eine Risikogebiet“, so Bohn. Auch Thorsten Bruch (FWG) wollte die Sitzung nicht vertagen, schließlich könne es in Pandemiezeiten immer wieder mal vorkommen, dass es „einen treffe“. Axel Ulmcke (FWG) forderte dazu auf, taktische Spielchen zu unterlassen. Es gehe hier doch hauptsächlich um den Tagesordnungspunkt zur Einleitung des Abwahlverfahrens gegen den suspendierten Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind (SPD). Und da hätten sich nun die Mehrheiten verschoben. Wilfried Bohn (SPD) bat zudem darum, dass die Mitglieder der Linken Atteste vorlegen, die eine Quarantäne bescheinigen.

Barbara Spaniol (Linke) meldete sich am Tag nach der Entscheidung erneut mit Details: „Unsere Fraktion ist mit einem nicht leicht verlaufenden Corona-Fall und der damit verbundenen Quarantäne, einer weiteren Quarantäne-Anordnung bis zum 27. Juli sowie zwei vorsorglichen freiwilligen Quarantänen wegen Kontakten innerhalb der Fraktion im Vorfeld der Stadtratssitzung belastet.“ Die Testergebnisse von zwei Kollegen stünden noch aus. „Es gehört zum verantwortungsvollen Umgang in schwieriger Pandemiezeit, gerade in einer solchen Situation nicht an einer Ratssitzung teilzunehmen, um die Gesundheit der Rats- und Verwaltungsmitglieder sowie der anwesenden Gäste nicht zu gefährden.“

Es ging am Donnerstagabend auch um die Frage, wie es denn nun weitergeht. Schließlich sollte es in der Sitzung ja um das Abwahlverfahren gegen Schneidewind gehen. Mittlerweile hat Jürgen Schäfer (SPD) angekündigt, dafür stimmen zu wollen, was die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit dafür wieder wahrscheinlicher macht.

Allerdings ist offen, wann denn die Sitzung nachgeholt wird: Wird in den Ferien als Videokonferenz getagt oder erst danach? Oder wird es eine Präsenzsitzung geben? Das soll nun so schnell wie möglich geklärt werden. Am Freitag habe die Stadt die Abfrage bei allen Ratsmitglieder gestartet. Da die Pandemie derzeit die Form der Videokonferenz nicht mehr vorgebe, sei auch dafür eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich, so die Information der Stadtpressestelle. Man brauche bei 51 Ratsmigliedern also 34 aktive Stimmen für die Online-Variante. Frist für die Rückmeldung sei am Montag, 19. Juli, 12 Uhr. Erst wenn die Form der Zusammenkunft feststeht, gehe es dann um den Termin. Grundlegend regte Stefan Mörsdorf (CDU) an, die Verwaltung solle prüfen, wie man künftig für solche Sonderfälle, kurzfristig eine Videokonferenz oder auch eine Hybridvariante (also ein Teil vor Ort, der Rest online zugeschaltet) ermöglichen könne.