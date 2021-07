Zielgruppe weitgehend durchgeimpft : Homburger „Impf-Shuttle“ kam gut an

Homburg Kooperationspartner DRK Homburg und Dr. Theiss Naturwaren ziehen positive Bilanz

Mehr als 100 individuelle Termine oder Fahrten wurden im Impf-Shuttle-Projekt des DRK-Kreisverbands Homburg und dem 16-köpfigen Team von Dr. Theiss Naturwaren in den letzten vier Monaten in und außerhalb der Arbeitszeit absolviert. Darüber informieren beide Kooperationspartner. Man habe das Projekt zum 12. Juli beendet, weil inzwischen die Zielgruppe, für die der Impf-Shuttle eingerichtet wurde, soweit geimpft sein dürfte.

Voraussetzung für die aktiv Beteiligten war das Absolvieren eines Erste-Hilfe-Kurses, durchgeführt in den Räumen des DRK in Homburg. Ziel des Projektes war es, den priorisierten älteren Homburger Bürger (ab Renteneintrittsalter), die den Weg zur Impfung nicht eigenständig in Angriff nehmen können, eine weitere Transportmöglichkeit anzubieten. Das Projekt begann schleppend, doch das änderte sich, als hinreichend Impfstoff bereitstand. „Ich freue mich, dass unser Impf-Shuttle so gut angenommen wurde“, erklärt Giuseppe Nardi, geschäftsführender Gesellschafter bei Theiss- Naturwaren. „Vielen Homburgern konnten wir ermöglichen, den zugesagten Impftermin bequem und gut betreut wahrnehmen zu können. Die hohe Nachfrage hat uns überrascht und auch gefreut. Offensichtlich konnten wir eine Lücke schließen und den Menschen die Sorge nehmen, ob und wie sie zu einem der Impf-Zentren und wieder nach Hause kommen“, ergänzt Nardi.