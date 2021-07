Pandemie : Jeder zweite Saarländer vollständig gegen Corona geimpft

Saarbrücken Im Saarland wird heute laut Mitteilung des Gesundheitsministeriums die Marke von 50 Prozent vollständig geimpfter Personen erreicht. Somit ist bereits jeder zweite Saarländer vollständig geimpft.

„Aufgrund unserer hohen Quote an Erstimpfungen war absehbar, dass wir auch bei den Zweitimpfungen als erstes Bundesland die Quote von 50 Prozent knacken werden“, erklärte Gesundheitsministerin Monika Bachmann.