Brand in der Kirchenstraße : Abrissarbeiten nach Dachstuhlbrand beginnen

Homburg Nach dem verheerenden Brand in der Kirchenstraße in Homburg am 20 Mai, beginnen nun die Abrissarbeiten.

Bei strömendem Regen rückten am Dienstag, 13. Juli, mehrere Mitarbeiter einer Abbruchfirma an, die mit Hilfe eines Krans auf den verkohlten Dachstuhl des Hauses in der Homburger Kirchenstraße gelangten, um die brüchigen Holzbalken abzutragen. Die Männer trugen weiße Schutzkleidung, die ziemlich schnell verrußt war, denn den Balken waren die Spuren des Dachstuhlbrandes vom 20 Mai noch deutlich anzusehen. Auch der Geruch verbrannten Holzes hing beim Abbruch noch immer in der Luft und erinnerte an jenen Donnerstagabend, 20 Mai, als gegen 19 Uhr dichte Rauchwolken in der Homburger Altstadt aufstiegen - und zwar direkt neben dem Siebenpfeifferhaus in der Kirchenstraße. Ein Großaufgebot der Homburger Feuerwehr, darunter auch das Drehleiter-Fahrzeug, waren binnen weniger Minuten am Einsatzort. Teile der Altstadt waren abgeriegelt worden, die Löscharbeiten dauerten bis zum späten Abend an.