Stadtrat Bexbach tagte : Stadtrat Bexbach bekam Bürgerbesuch: Schule und Steinbruch

Anwohner Klaus Pirrung (vorne) hatte schon vor über vier Wochen die Gegner des Bauprojektes „Am Steinbruch“ zusammengetrommelt. Jetzt waren wieder einige wegen dieses Themas in den Stadtrat gekommen. Foto: Thorsten Wolf

Bexbach Die Stadtratssitzung im Oberbexbacher Volkshaus sah zunächst nach einer sommerlichen Schnellveranstaltung aus, denn alle Punkte waren im Vorfeld geklärt worden und wirkten nicht konfliktträchtig. Tatsächlich waren sie es auch nicht, denn fast alle Anträge gingen einstimmig durch, bis auf den FWG-Vorschlag, auf Wahlplakatierung zu verzichten.

Zunächst einmal überraschte der Zustrom an Bexbacher Bürgern, die zu Beginn der Sitzung im Ratssaal auftauchten. Sie wollten die Chance nutzen, bei Punkt eins – der Bürgeranhörung – ihre Meinung zum Ausdruck zu bringen. Und das waren vor allem zwei Schwerpunkte: Die geplante Bebauung am ehemaligen Bexbacher Steinbruch und die Einrichtung von zwei zusätzlichen Klassenräumen für die Goethe-Grundschule in Bexbach-Mitte.