Saarpfalz-Kreis nun bei 64,18 : Corona-Inzidenz sinkt wieder

Homburg Sieben neue Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises am Dienstag gemeldet, drei in Homburg und vier in St. Ingbert. Damit sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz wieder ein gutes Stück auf nun 64,18. Gleichzeitig sank die Zahl der akut Infizierten von 173 auf 164. Seit Ausbruch der Pandemie im vergangenen Frühjahr waren im Kreis nun 3623 mit dem neuartigen Corona-Virus infiziert, 3363 gelten inzwischen wieder als genesen