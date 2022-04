Nach Corona-Pause : Osterkirmes in Homburg wagt einen Neustart – worauf sich Besucher freuen können

Homburg Nach zwei Jahren Corona-Pause findet von Karsamstag bis Dienstag die Homburger Osterkirmes wieder statt. Was geplant ist.

„Endlich geht es wieder los. Es war eine lange Durststrecke für unser Gewerbe. Wir freuen uns wirklich riesig, dass wir wieder für Spaß und Unterhaltung sorgen können“, so Wolfgang Feix, der seit vielen Jahren mit seiner Familie nicht nur bei Stadtfesten in Homburg mit Fahrgeschäften im Einsatz ist. „Die Gäste der Osterkirmes in diesem Jahr dürfen sich freuen. Wir und meine Kollegen haben alles unternommen, um mit attraktiven Fahrgeschäften für beste Unterhaltung und Spaß zu sorgen.“ So wird wieder ein Riesenrad aufgebaut. Von oben aus der Gondel hat man nicht nur einen Blick über den Kirmesfestplatz, sondern auch über Teile der Stadt. Autoscooter gehört natürlich auch dazu, wenn es um Fahren ohne Angst vor Unfällen geht. Höher hinaus geht es auch beim „Miami Beach“, einer langen Sitzbank, die sich hoch und runter sowie seitlich hin und her bewegt, wie auch im Kinderflieger. Wer sich sportlich betätigen möchte, der kann auf großen Trampolins versuchen. Geschicklichkeit ist an den Buden beim Ball- und Pfeilwurf angesagt. Selbstverständlich locken dann auch schöne Preise für die Zielgenauigkeit. Glück ist beim Entenangeln für die Kleinsten angesagt. Viele bunte Plastikenten schwimmen in einem Becken, die man mit einer Angel herausholen kann.