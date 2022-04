Wiederernennung durch den Saarpfalz-Kreistag : Zweite Amtszeit von Kreisbrandmeister Steffen Rastetter

Landrat Theophil Gallo überreichte bei einer Kreistagssitzung die Ernennungsurkunde zum Kreisbrandmeister an Steffen Rastetter. Foto: Sandra Brettar

Homburg In ihrer jüngsten Sitzung haben die Kreistagsmitglieder die Wiederernennung von Kreisbrandmeister Steffen Rastetter (52) für eine zweite Amtszeit beschlossen. Landrat Theophil Gallo überreichte die Ernennungsurkunde und berief damit Rastetter für die Dauer von acht Jahren in das Ehrenbeamtenverhältnis, berichtet die Verwaltung in einer Pressemitteilung.

Landrat Gallo: „Ich freue mich, dass sich Herr Rastetter bereiterklärt hat, sich weiter in den Dienst des Kreises und der Feuerwehr zu stellen – zum Wohle unserer Bürger. Es ist sehr wichtig, Fachleute wie ihn im Team zu haben. Unsere freiwilligen Feuerwehren im Kreis genießen unbestritten ein hohes Maß an Anerkennung in der Bevölkerung. Dies ist nicht zuletzt dem unermüdlichen Einsatz von Menschen wie Steffen Rastetter zu verdanken.“

Rastetter unterstützt und vertritt als ehrenamtlicher Feuerwehrmann – neben dem zweiten Kreisbrandmeister Thomas Hauck – Kreisbrandinspekteur Uwe Wagner. Letztgenannter befürwortete die Wiederernennung: „Die Zusammenarbeit mit Steffen Rastetter war und ist geprägt von großem Vertrauen und gegenseitigem Respekt. Ich schätze seine Zuverlässigkeit, mit der er mir stets zur Seite steht.“

