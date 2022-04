Datum steht fest : Homburg bekommt sein Oktoberfest zurück – Erste Bandnamen stehen schon fest

Nach Corona-Auszeit wieder am Start: das Oktoberfest in Homburg. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Andreas Gebert

Homburg Partystimmung im Festzelt: Darauf haben viele während der Corona-Pandemie verzichten müssen. Jetzt kehrt die Homburger Wiesn zurück. Der Termin steht – und erste Bands.

Es soll die 14. Auflage werden. Die Vorbereitungen dazu laufen. Das kündigt der Veranstalter auf seiner Internetseite an. Die Homburger Wiesn – das Oktoberfest in der saarpfälzischen Kreisstadt geht wieder an den Start.