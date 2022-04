Für Kinder und Jugendliche : Oster-Safari bis Esel-Trekkingtour: Das sind die spannendsten Ferienangebote im Saarland

Saarbrücken In den Osterferien gibt es an vielen Orten im Saarland spannende Angebote für Kinder und Jugendliche. Die besten haben wir für die SZ-Leser hier zusammengetragen.

Im Kulturzentrum am EuroBahnhof (KuBa) in Saarbrücken starten von Dienstag, 19. April, bis Freitag, 22. April, Workshops für Jugendliche von zwölf bis 18 Jahren. Die Kurse beginnen täglich um 11 Uhr und enden um 15 Uhr. Der „OsterExpress“ umfasst vier Kurse zu den Themen Video, Comic, Upcycling und Malerei. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Workshops „Video-Kurzfilm“ und „Malerei, Zeichnung und Collage“ sind bereits ausgebucht. Freie Plätze gibt es noch in dem Workshop „Upcycling“ mit der Künstlerin und Kommunikationsdesignerin Annette Orlinski. In diesem Projekt setzen sich die Teilnehmer mit dem Thema Konsum und umweltfreundlichen Alternativen auseinander. Die Jugendlichen gestalten Alltagshelfer aus unterschiedlichen Materialien und hauchen ihnen so neues Leben ein. Im Workshop „Comic“ mit Antonia Stakenkötter sind ebenfalls noch einige Plätze frei.