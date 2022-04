CDU und FDP unterstützen Pläne : Kinderbetreuung während Sitzungen des Stadtrates? Grüne in Saarbrücken starten neuen Anlauf

Wäre das auch bei uns denkbar? Baby ganz friedlich im Plenarsaal: Im Wickeltuch am Bauch ihrer Mutter, der italienischen EU-Abgeordneten Licia Ronzulli. Foto: picture alliance / dpa/Christophe Karaba

Saarbrücken Familienfreundlich ist anders: Räte und Ausschüsse tagen meist dann, wenn Eltern ganz wenig Zeit haben – am Nachmittag und abends. Was tun also Politiker mit Kindern? In Saarbrücken hat man eine Idee.