Vorhersage für die Feiertage : So wird das Wetter an Ostern im Saarland

Update Saarbrücken Das Wetter in Deutschland und im Saarland gleicht derzeit einer Achterbahnfahrt. Wie es an Ostern wird, verrät die Prognose.

Nach Schnee am Wochenende klettern die Temperaturen im Saarland in dieser Woche über 20 Grad. Ganz nach dem Motto: Der April, der April, der macht, was er will.

Am Mittwoch (14. April) ist es im Saarland bewölk und grau, dabei bleibt es jedoch meistens trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 22 Grad. Am Gründonnerstag werden um die 19 Grad im Saarland erwartet, jedoch versteckt sich die Sonne den größten Teil des Tages hinter Wolken.

Saarland: So wird das Wetter über die Osterfeiertage

Am Karfreitag (15. April) bleibt es bei Höchstwerten zwischen 16 und 21 Grad vorwiegend freundlich. Der Ostersamstag startet mit ein paar Wolken, die sich jedoch im Laufe des Tages auflösen. Die Temperatur fällt auf 12 bis 15 Grad. Pünktlich zum Ostersonntag (17. April) können sich Osterfans bei der Eiersuche über einen wolkenlosen Himmel, 13 Sonnenstunden und bis zu 18 Grad freuen.

Saarland: Nach Ostern wird es regnerisch

Auch am Ostermontag (18. April) bleibt es bei 16 Grad und leichter Bewölkung recht freundlich und trocken. Am Dienstag werden ebenfalls um die 16 Grad erwartet, im Tagesverlauf könnte es jedoch regnen. Erst am Donnerstag (21. April) fällt das Thermometer auf 13 Grad ab und es ist vorwiegend bewölkt.

In diesen Jahren war es an Ostern in Deutschland besonders heiß

Zu den vergangenen Osterfesten gab es bereits viele Wetterextreme: Sommerliches Wetter gab es am Ostermontag im Jahr 2009 mit 28 Grad, an Ostern 2000 kletterte das Thermometer in Deutschland sogar auf bis zu 30 Grad.

Dem gegenüber stehen Osterfeste in den Jahren 1988 und 2013, die Kälte und Schnee brachten. 2018 lag in Mecklenburg-Vorpommern sogar bis zu 35 Zentimeter Schnee, bevor kurze Zeit später der Dürresommer anbrach.

Warum ist Ostern jedes Jahr an einem anderen Datum?

Genau 46 Tage nach Aschermittwoch ist Ostersonntag – so lautet die einfache Rechenregel. Andere orientieren sich bei der Frage nach den Oster-Terminen nach dem Mond. Denn der erste Vollmond nach dem Frühlingsanfang legt fest, wann Ostern ist. Das Osterfest fällt jedes Jahr auf den ersten Sonntag nach dem Vollmond.

Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert