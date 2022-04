Aussichten : So wird das Wetter im Saarland: frühsommerliche Temperaturen – und Sahara-Sand

Saarbrücken Wenn der Sahara-Staub nicht so dicht ausfällt, dann wird der Dienstag ein sonniger Tag. Das kündigen die Wetterexperten an. Und die Temperaturen liegen über dem üblichen Wert.

Regenschauer sind am Dienstag, 12. April, nicht in Sicht. Nur leichte Schleierwolken sollen am Himmel zu sehen sein. Das kündigen die Experten beim Deutschen Wetterdienst (DWD in Offenbach fürs Saarland an. Dabei könnte die Sonne ein wenig milchiger und auch roter als sonst wirken. Denn bereits zum dritten Mal in diesem Jahr soll Saharasand bis nach Europa geweht werden. Allerdings nicht in dem Maße wie vor einigen Wochen. Damals war die Konzentration so hoch, dass sogar Blutregen niederging.