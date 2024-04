Arbeitsmarkt „Jobcoach24+“: Mit gezielter Unterstützung in Beschäftigung

Rheinland-Pfalz will mit gezielten Coaching-Angeboten mehr Menschen in reguläre Beschäftigung bringen. Das Projekt „Jobcoach 24+“ richte sich an Bezieher von Bürgergeld, sagte Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) am Mittwoch in Mainz. Im Mai und Juni sollen insgesamt 25 Projekte mit rund 400 Teilnehmerplätzen an den Start gehen.