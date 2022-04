Gartenbauverein Reinheim : Die Vereinsführung bleibt weiter in der Familie

Die neuen und die ehemaligen Vorstandsmitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Reinheim nach der Jahreshauptversammlung: (von links) Justin Knerr, Frank Huppert, die neue Vorsitzende Katrin Braun, August Nagel, der bisherige Vorsitzende Paul-Georg Braun, Brigitte Schwarz, Carola Knerr, Hermann Thös und Günther Anna. Foto: Wolfgang Degott

Reinheim Beim Obst- und Gartenbauverein Reinheim löst die 37-jährige Katrin Braun ihren 73-jährigen Vater Paul-Georg ab.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Degott

Die 37-jährige Katrin Braun beerbte beim Obst- und Gartenbauverein Reinheim ihren 73-jährigen Vater Paul-Georg. Er hatte die rund 80-köpfige Gemeinschaft seit 2005 geführt und gehört jetzt „nur noch“ als Beisitzer der Führungsriege an. Bei der Jahreshauptversammlung im Sportheim wurde auch das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden in neue Hände gegeben. Auf Hermann Thös folgte Justin Knerr.

Der scheidende Vorsitzende erwähnte in seinem letzten Rechenschaftsbericht, dass wegen der Corona-Lage keine größeren Aktivitäten stattgefunden hätten. Lediglich die Samenbestellung konnte durchgeführt werden. Im Gespräch mit unserer Zeitung erwähnte er die erfolgreiche 100-Jahr-Feier, die 2011 in der Grenzlandhalle gefeiert worden war, die vielen Schnittkurse vor allem mit Fachberater Harry Lavall, aber auch die im Zwei-Jahres-Rhythmus angebotenen Ausflugsfahrten als Höhepunkte in seiner Amtszeit. Weitere Aktivitäten seien die Teilnahmen an den Reinheimer Weinwanderungen gewesen.

Dass er vor 17 Jahren die Nachfolge von Georg Anna angetreten hatte, sei in der Tradition seiner Familie ein nachvollziehbarer Schritt gewesen. „Es liegt in unseren Genen, sich mit der Natur und den Obstbäumen zu beschäftigen,“ so Braun. Schon sein Großvater sei Vorsitzender gewesen, und unter der Ägide seines Onkels seien Obstplantagen gepflanzt worden. Braun: „So bin ich in die Materie sozusagen hineingewachsen“. Er werde sich auch weiterhin um seine vielen Bäume kümmern und sie intensiv pflegen.

Der Verein hat sich unter der neuen Führung vorgenommen, so wurde in der Versammlung beschlossen, die Situation im Presshaus zu verbessern und sich dabei insbesondere der Hygiene an der Presse zu widmen. Dabei seien Metallteile zu entrosten, Holzteile zu entlacken und beides mit lebensmittelechten Farben neu zu streichen. Auch müssten am Gebäude die Fenster gestrichen werde. Geplant ist auch wieder ein Grillnachmittag im Wald zu veranstalten, eine Wanderung mit dem Bliesgau-Ranger, durchzuführen, die Pflege am Hochbeet der Kindertagesstätte St. Markus in Reinheim und gemeinsam mit den Kindern Äpfel zu pressen. Das soll mit einem kleinen Fest am Presshaus verbunden werden. Auch die Fahrt zu einer Landesgartenschau hat man sich auf die Agenda geschrieben.